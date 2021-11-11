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Avrupa Birliği, Türkiye'ye uyguladığı Doğu Akdeniz yaptırım kararını uzattı

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan Türkiye'ye aldığı yaptırım kararını, Kasım 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.

11 Kasım 2021 Perşembe 23:01
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Avrupa Birliği, Türkiye'ye uyguladığı Doğu Akdeniz yaptırım kararını uzattı
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Türkiye'nin 'Mavi Vatan'ı olarak stratejik öneme sahip Doğu Akdeniz bölgesinde yeni gelişmeler peş peşe beraberinde geliyor.

Doğu Akdeniz'de ulusal çıkarları için sergilediği dik duruştan taviz vermeyen Türkiye'ye, Avrupa Birliği'nden (AB) yeni bir karar geldi.

YAPTIRIM KARARI 12 KASIM 2022'YE KADAR UZATILDI

AB Konseyi web sitesinde yapılan duyuruda Konsey'in Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları gözden geçirip, 12 Kasım 2022'ye kadar uzatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Birlik'in Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonlarla ilgili yetkisiz sondaj faaliyetlerinden sorumlu veya bu faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşları hedef alan kısıtlayıcı tedbirler uygulayabileceği belirtildi.

KISITLAYICI ÖNLEMLER GENİŞLETİLDİ

Bu tür kısıtlayıcı önlemlerin, borsada işlem gören kişi ve kuruluşlar için varlık dondurma ve borsaya kayıtlı kişiler için AB'ye seyahat yasağı içereceği vurgulandı.

Ayrıca, AB kişi ve kuruluşlarının listelenenlere fon sağlamalarının yasak olduğu kaydedildi.

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