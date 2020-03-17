Avrupa'daki Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getiriliyor

TC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşlar hafta sonu durdurulmuştu.

Bu ülkelerde geçici olarak iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından 3 bin 614 kişi, yurda dönüş için Türk Büyükelçiliklerine başvuruda bulundu.

THY uçakları bugün itibariyle gece yarısına kadar bu yolcuları Avrupa şehirlerinden İstanbul'a taşımaya başladı. İlk uçak Münih'den saat 14.15 sıralarında İstanbul'a geldi. Daha sonra iki uçak daha indi.



POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İstanbul Havalimanı'nda uçakların ineceği özel bir bölge hazırlandı. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcular, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri tarafından karşıladı. Görev alan ekiplerin özel koruyucu kıyafetler giydikleri görüldü. Ayrıca bu alanda polis ve jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.



YOLCULAR KARANTİNA YURTLARA TAŞINDI

Otobüslerle uçaktan alınan yolcular, karantinaya alınmak üzere İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen yurtlara götürüldü.

Bu arada uçaklarda, biri doktor olmak üzere toplam 3 kişilik sağlık personeli hazır bulundurulurken, ekipler uçuş boyunca yolcuların da sağlık taramasını gerçekleştirdi. Yolcular arasında semptom belirtisi olanların koronavirüs nedeniyle hazırlanan referans hastanelere, semptomsuz olanların da karantina için hazırlanan yurtlara taşınacak.



THY'DEN UÇUŞ ÖNLEMLERİ

Öte yandan THY uçuş ekipleri alınan sağlık önemleri kapsamında risk seviyesi bulunan her uçuşta olduğu gibi bu uçuşlarda da kişisel koruyucu maske ve eldivenle yolculara hizmet verdiği öğrenildi.

LONDRA UÇAĞI SABİHA GÖKÇEN'E İNİŞ YAPTI



İngiltere'den gelen Türklerin içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 180 yolcu, yapılan kontrollerin ardından havalimanından ayrıldı.

Londra'dan gelen ve içinde 180 Türk yolcunun bulunduğu PC7022 sayılı Pegasus Havayolları'na ait uçak saat 14.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular havalimanı içerisinde Hudut Sağlık Personeli tarafından termal kamerayla tarandı. Sağlık ekipleri, yolculara tek tek gerekli bilgilendirmeyi yaparak yolculara ev izolasyonu yapmaları gerektiğini belirtti. Uçaktan inen yolcular, yapılan gerekli bilgilendirme ve kontrollerden sonra kendilerini 14 gün süreyle karantina altına almak üzere havalimanından ayrıldı.



Oğlu İngiltere'den dönen bir anne, evladına sarılamadığını ve uzak durduğunu söyledi.

Uçaktan inen bir yolcu, “İngiltere'den geldik, enteresan bir deneyimdi bizim için. Felaket senaryolu bir filmin içindeymişiz gibi. Ne olacağını bilmiyoruz. Son anda bir uçak kondu ona bindik. Karantinaya alınıp alınmayacağımız konusunda bir bilgi yoktu. Netlik yoktu, uçakta da yeterli bilgilendirme yapıldığını söyleyemeyeceğim. En son çıkışta öğrendik ne olduğunu. Kötü müydü, iyiydi. Kontrol edildi, ateşlerimiz ölçüldü. Formlar alındı. Onun dışında bilgilendirme yapıldı. Zaten yapılabilecek sanırım o" dedi.

Bir başka yolcu ise, “Uçak fuldü. Pegasus'un uçağı, yaklaşık 180 kişiydi sanırım. Ateşim yaklaşık 3 kere ölçüldü. Bir uçaktan çıkarken iki form verirken üçüncüsü de formdan çıkarken. Bir de yanda kameralar vardı. Yaklaşık 4-5 tane termal kamera vardı" dedi.

Türkiye'de çok güzel karşılandığını söyleyen bir yolcu, “Gerçekten çok sevindik, bir daha sefer koymalarına. Baya tereddüt yaşadık orada kalırız diye. Ama son anda iyi oldu, biletler öne çekildi. Ateşimiz ölçüldü, form dolduruldu. Bir sorun olursa bize bildirin diye de bize bilgi verdiler. 15 gün evden çıkmayın denildi." diye konuştu.

AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR



Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

DHA