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Avrupa Komisyonu, AB-Türkiye Liderler Zirvesi için harekete geçti

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yıl yapılmayan Avrupa Birliği-Türkiye Liderler Zirvesi’nin bu yıl yapılması için harekete geçti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:42
Avrupa Komisyonu, AB-Türkiye Liderler Zirvesi için harekete geçti
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği-Türkiye Liderler zirvesi için harekete geçti. Zirvenin Mayıs ya da Haziran ayında yapılabileceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yıl yapılmayan Avrupa Birliği-Türkiye Liderler Zirvesi’nin bu yıl yapılması için harekete geçti.

AB-Türkiye Liderler Zirvesi’nin yanı sıra AB-Türkiye bakanlar düzeyinde ortaklık konseyi de geçtiğimiz yıl toplantıya çağrılmamıştı.

Avupa Komisyonu bu eksiklikleri gidermek için çalışma başlattı.

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Bulgaristan’ın yılın ilk yarısında Türkiye ile liderler zirvesi düzenleme niyetinde olduğu belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu da hem liderler zirvesinin hem de ortaklık konseyinin Nisan ayından sonra toplanması için üye ülkeler nezdinde temaslarda bulundu.

Konsey’e yakın kaynaklar liderler zirvesinin mayıs ya da haziran ayında düzenlenebileceğini ifade etti.

Kaynaklar AB Dönem Başkanlığı’nın temmuz ayında Avusturya’ya geçeceğini de hatırlatarak, zirvenin bu tarihten önce yapılmasının önemini vurguladı.

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