Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu

banner102

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:13
0 Okunma
Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu

Avrupa boks şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, Bursa'daki evinde ölü bulundu. Acı haber, bir dönem lisanlı olarak sporculuk yaptığı Bursaspor tarafından sosyal medyada duyurulurken, genç sporcunun cenazesinin memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Türkiye'nin eski Avrupa boks şampiyonlarından olan, bir dönem de Bursaspor'da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük, Bursa'daki evinde ölü bulundu.

ACI HABERİ BURSASPOR DUYURDU

27 yaşındaki genç sporcunun vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, "Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Resul Küçük'ün cenazesinin memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Resul Küçük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuzhan Asiltürk’ün, KKTC ziyaretinde Erdoğan'a eşlik etmesi kulislere nasıl yansıdı?
Oğuzhan Asiltürk’ün, KKTC ziyaretinde Erdoğan'a eşlik etmesi kulislere nasıl yansıdı?
Alişan'ın kardeşi koronavirüsten hayatını kaybetti
Alişan'ın kardeşi koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye’de vaka sayıları artıyor
Türkiye’de vaka sayıları artıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim