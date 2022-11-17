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Ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı

17 Kasım 2022 Perşembe 09:47
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Ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu



Bitlis'teki Tatvan Devlet Hastanesi'nde bir kedinin acil servisi kapısından girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre acil serviste bir süre bekleyen kedinin, daha sonra cerrahi müdahale odasından içeriye girdiği görüldü.

Sağlık çalışanlarının görev yaptığı sırada cerrahi müdahale odasına sekerek giren kedi, adeta yardım istedi.

Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan Hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anladı. Hemen acı çeken kediye ilk müdahaleyi yapan Özdemir, kedinin ayağını sabitleyerek sargıya aldı.

Sağlık çalışanları tarafından "Davşo" isminin verildiği sevimli kedi, sağlık çalışanlarının gösterdiği merhamet ile ara sıra acil servisine gelerek tedavisine devam ediyor.

"SEKE SEKE YÜRÜYORDU"

Ayağı kırılan kediyi tedavi ettiklerini dile getiren Hemşire Abuzer Özdemir, "5 yıldır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyorum. Çalışırken içeri bir kedinin girdiğini gördüm, seke seke yürüyordu. Muayene etmek için elime aldığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim ve ayağını atele (organları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürün) aldım. Kediyi bir müddet gözetim altında tuttum. Daha sonra kedi rahatladı. adeta yolu biliyor gibi yine geldiği yerden tekrar dışarı çıkıp gitti" dedi.

"ÖLEN KEDİMİZİN İSMİNİ BU KEDİYE BIRAKTIK"

Kediyi çok sevdiklerini söyleyen Özdemir, "Bizim bir kedimiz vardı ve çok severdik. O ölünce onun ismini bu kediye bıraktık. Kedinin burada tedavisi yapıldığı için yanımızda sıcak bir yuva gördü. Ara ara yanımıza gelmeye başladı" dedi.

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