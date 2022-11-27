Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
banner107

Ayaklarıyla piyano şov yaptılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali çerçevesinde Türkiye’de ilk kez gelen II Grande Piano, tarihi Üç Kapılar’da konser verdi. Ayaklarla çalınan midi klavyeyle yaptıkları şov ile videoları milyonlarca izlenen grubun şovu ilgiyle izlendi.

27 Kasım 2022 Pazar 17:52
0 Okunma
Ayaklarıyla piyano şov yaptılar



2000 yılından bu yana Antalya'nın uluslararası "sanat şehri" kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 3 -11 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde 22'ncisi düzenlenecek olan festival, klasik müzik, caz ve flamenko dünyasından birçok yıldızı müzikseverlerle buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sanat etkinliklerinden Uluslararası
Antalya Piyano Festivali coşkusu bu yıl yere kurulan ve ayaklarla çalınan midi bir klavyeyle yaptıkları şov ile videoları milyonlarca izlenen Il Grande Piano'nun kentin en önemli simgelerinden tarihi Üç Kapılar’daki (HadrianuS Gate) gösterisi ile başladı.

Türkiye'de ilk kez sahne alan Il Grande Piano Grubu, devasa büyüklükteki el yapımı piyanoyu ayaklarıyla zıplayarak çaldı.

Dans ederek piyano çalan grup izleyicilerden tam not aldı. Grubun birbirinden hareketli parçalarına izleyiciler de eşlik etti.

"BU ATMOSFER BAMBAŞKA"

Performansı ile büyük beğeni toplayan Silvia Zotto, ilk defa Türkiye’ye geldiklerini belirterek, “Dünyanın farklı sahnelerinde projemizi insanlara sunduk. Bu projeyi 15 farklı ülkede sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya’da olmaktan çok mutluyuz. Normalde işimizin doğasında stres var ama böyle bir atmosferde olmak bambaşka. Burayı resimlerde görmüştük. Bu görkemli görüntüyü ve insanlarla bir arada olunca stres olmamak elde değil. Şu anda titriyorum, şov yapmak bu ortamda zor ama güzel olacak” dedi.

"SIRA DIŞI BİR ŞOV"

Samuel Fantucci ise sıra dışı bir projede yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Normalde parmakla çalınan bir enstrümanı biz ayaklarımızla ritim ve müziği birleştirerek yapıyoruz. Sıra dışı bir şov, herkese iyi seyirler” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: "96 bin AK Parti sevdalısıyla bir aradayız"
Erdoğan: "96 bin AK Parti sevdalısıyla bir aradayız"
Şehidin son sözleri yürekleri dağladı...
Şehidin son sözleri yürekleri dağladı...
'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis cezası
'Millet Bahçesi' tabelasından harf hırsızlığına hapis cezası










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim