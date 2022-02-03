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Ayakta donmuş bir kurt bulundu

Hava sıcaklığının eksi 30'lara kadar düştüğü Sivas'ta arazi yürüyüşü yapan bir grup ayakta donmuş bir kurt buldu.

03 Şubat 2022 Perşembe 13:40
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Ayakta donmuş bir kurt bulundu
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Sivas'ta ayakta donmuş kurt bulundu.

Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düştü. 

Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt buldu.

Grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu belirledi. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30 

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak’ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.

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