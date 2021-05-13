Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı

Müzeye dönüştürülmesinin ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan Bayramı namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Bayram namazı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında caminin içi ve çevresinde vatandaşların katılımıyla eda edildi.

87 yıl sonra ilk bayram namazı heyecanı

İstanbul'un 1453'teki fethinden müzeye çevrildiği 1934'e kadar cami olarak kullanılan ve 86 yıllık müze fonksiyonunun ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk Ramazan Bayramı namazı heyecanı yaşandı.

Sabah namazı ve Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. COVID-19 tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alınırken vatandaşların bir bölümü de cami avlusu ve meydanda saf tuttu.

Bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı

Sabah namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunurken, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, dua yaptırdı. Bayram namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, gelenek üzerine minbere kılıçla çıktı.