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Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılınacak Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında geniş yer buldu.

24 Temmuz 2020 Cuma 13:24
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Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

Caminin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için uzun süredir devam eden hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar Türkiye’nin dört bir yanından Cuma namazını kılmak için Ayasofya’ya geldi. Camide kılınacak Cuma namazı, dünya basınında da geniş yer buldu.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

ABD’nin en büyük ve en eski gazetesi olarak bilinen Washington Post Ayasofya’da kılınacak Cuma namazını, “Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da ilk Cuma namazı” başlıklı haberi ile duyurdu.

Yunanistan medyasından Ekathimerini gazetesi, “Binlerce kişi Ayasofya’da Cuma namazı için toplandı” ifadelerini kullandı.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, “Müslümanlar, Ayasofya’da 86 yılın ardından ilk kez dualar okuyor” başlığını kullandı.

Alman medyasından Deutsche Welle’nin, “Ayasofya’da Cuma namazı” başlıklı haberinde, “Ayasofya, 1500 yıldır İstanbul’un kalbinde bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Çin'in 24 saat İngilizce yayın yapan haber kanalı CGTN Ayasofya’daki Cuma namazına ilişkin görüntüleri, “İkonik Ayasofya’da ilk Cuma namazı” başlığı ile canlı yayınlıyor.

İngiliz medyasından BBC News, “Eski İstanbul müzesi, Müslümanları ağırlıyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ayasofyai Kebir Camii ŞerifiRecep Tayyip ErdoğanAyasofya
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