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Ayça organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı beyin ölümü gerçekleşen Ayça Bektaş’ın (21) bağışlanan karaciğer ile 2 böbreği organ bekleyen hastalara umut oldu.

19 Ağustos 2022 Cuma 12:28
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Ayça organlarıyla 3 kişiye umut oldu


Kaza, geçen pazartesi günü saat 11.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Şehirler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte, Ankara'dan Çanakkale'ye tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra, yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Kazada, sürücü Bektaş ile yanındaki eşi Seval (48) ve kızı Ayça Bektaş yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayça Bektaş yoğun bakıma alındı.

Ankara'da, üniversite eğitimi gören Ayça’nın 4 gün sonra, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin izin vermesi sonucu Ayça Bektaş'ın organları üç hastaya umut oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekipler tarafından Ayça Bektaş’ın karaciğeri ile iki böbreği alındı. Ayça’nın karaciğeri, nakledilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

Genel Cerrah Fuat Aksoy, "Karaciğeri Antalya'ya göndereceğiz. Böbrekleri de 2 hastamıza ulusal dağıtımla nakledilecek. Organ bağışının ülkede sayısının artırılması gereken konular. Tabii toplumsal farkındalık gerekiyor. Tabii zor bir karar ama aile buna irade göstermiş, kabul etmişler. İnsanların bu konuda farkında olması, diğer insanlara umut olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ayça Bektaş'ın’ın cenazesinin, yarın Ankara'da, Karşıyaka Mezarlığı'nda öğlende toprağa verileceği belirtildi.

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