Künye
Kıbrıs 19
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmur etkili olacak
Kapat

Ayçiçek yağı için flaş karar!

Yağlık ayçiçeği ithalatının; AB, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılanlarına uygulanan gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü. Ayçiçek yağı için yapılan düzenleme Resmi Gazete’den duyuruldu.

20 Ekim 2022 Perşembe 09:32
633 Okunma
Ayçiçek yağı için flaş karar!



Türkye'de Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ayçiçek yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda Singapur'dan yapılan ve gümrük vergisi %6.7 olarak uygulanan ithalatın gümrük vergisi de yüzde 5'e düşürüldü.

Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfır olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova'dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. (REUTERS)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik-elektronik öğretmeni, çıktığı direkte akıma kapıldı
Elektrik-elektronik öğretmeni, çıktığı direkte akıma kapıldı
Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
TÜİK, İstatistik Kurumu'na desteğini sürdürüyor
TÜİK, İstatistik Kurumu'na desteğini sürdürüyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim