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Ayçiçek yağı için flaş karar!

Türkiye Cumhurbaşkanı kararı ile ham ayçiçek yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi. Kararda, yerli üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçinin desteklenmesi gerekçe olarak gösterildi. Ayçiçek yağı için yapılan düzenleme Türkiye'de Resmi Gazete’den duyuruldu.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:47
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Ayçiçek yağı için flaş karar!


İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

ALIM FİYATI BELLİ OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçeği alım fiyatının kilosunun 12 TL olduğunu duyurmuştu. Kirişci, “Özellikle ayçiçeğiyle ilgili tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de bu manada destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş. Bunun telafisi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL kilogram üzerinden devam ettireceğiz” dedi.

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