Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan, ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.



Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.



Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.