Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan, ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.
Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.
Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.
Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı
Rusya’dan yola çıkan, ayçiçek yağı yüklü "Lilac" adlın gemi Mersin'e ulaştı.
16 Mart 2022 Çarşamba 11:16
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Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan, ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.