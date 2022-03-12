Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz iddiası
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz...
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!

Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda

Ayçiçek yağı yüklü bir gemi daha Rusya'dan yola çıktı. 5 bin 753 ton taşıyan gemi yarın İstanbul Boğaz'ndan geçecek. Karadeniz'de seyir halinde olan 4 geminin daha 17 Mart'a kadar ulaşması bekleniyor.

12 Mart 2022 Cumartesi 16:14
106 Okunma
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
banner108

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili açıklama yaptı.

Son gelişmeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Azak Denizi’ndeki limanlarda Türkiye’ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçek yağı yüklü 6 geminin, savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında beklediğini hatırlattı.

Gemilerin bulundukları limanlardan 9 Mart’ta kalkış izni aldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı’nı geçerek Marmara Denizine açıldı. Varış limanı Mersin’e doğru seyir ediyor. 15 Mart’ta Mersin’e yanaşması planlanıyor" dedi.

Karaismailoğlu, "Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz’de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı’ndan geçecek" diye konuştu.

4 GEMİ DAHA GELECEK

Bakan, ayçiçek yağı taşıyan 4 geminin ise Karadeniz’de seyir halinde olduğu ve 17 Mart’a kadar Türkiye limanlarına yanaşmalarının planlandığını kaydetti. 

18 GEMİDEN 5’İ KARADENİZ’E AÇILDI

Bu gemiler dışında Azak Denizi’ndeki limanlarda 18 adet Türk sahipli geminin de beklediğini söyleyen Karaismailoğlu, “Bu gemilerden bazıları ülkemize, bazıları ise diğer ülkelere mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği-küspesi, kömür ve ayçiçeği küspesi yüklerini götürmek üzere yine Çarşamba gününden itibaren bulundukları limanlardan kalkış izni aldı" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle gemilerden 5 tanesinin Karadeniz’e açılabildiğini ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selçuk Bayraktar'tan 'insansız savaş uçağı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'tan 'insansız savaş uçağı' paylaşımı
Benzin ve motorin zammı gıda fiyatlarını ateşleyecek!
Benzin ve motorin zammı gıda fiyatlarını ateşleyecek!
Cezaevinden izinli çıkan hırsız, hırsızlıktan gözaltında
Cezaevinden izinli çıkan hırsız, hırsızlıktan gözaltında









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim