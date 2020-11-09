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Ayda’nın babasından eleştirilere yanıt: Bırakın acımızı yaşayalım

İzmir’deki depremde çöken Bayraklı’daki Rızabey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nden önceki gün taburcu edildi. Kızını ayakları çıplak, üzerine bir ceket örterek kucağında taşıyan baba Uğur Gezgin, "Evet Ayda’nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim" dedi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 09:32
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Ayda’nın babasından eleştirilere yanıt: Bırakın acımızı yaşayalım

ürkiye, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı. Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir’in yanı sıra 15 ilde daha hissedildi. 115 kişinin ölümüne neden olan depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

OTOMOBİLE BİNDİRİP GÖTÜRDÜ

7 Kasım’da tedavisi ve kontrolleri tamamlanarak taburcu edilen babasının kucağında hastaneden ayrılan Ayda'nın ayaklarının çıplak, üzerine bir ceket örtülü olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Tüm Türkiye’nin umudu olan, herkesi sevinç gözyaşına boğan Ayda’nın hastaneden babası Uğur Gezgin’in kucağında, ayakları çıplak, üzerine bir ceket örtülerek götürülmesi ise eleştirilere de neden oldu.

Milliyet’e konuşan baba Uğur Gezgin ise taburcu edilme anını gösteren o fotoğraflara yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi:

"AYAKLARI YARA İÇİNDE"

“Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da. O gün o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda  da yanımdaydı. Kapının önünde bizi bekliyorlardı. Hastaneden çıkıp arabaya yürüdüğümüz mesafede kısa bir mesafeydi. Evet Ayda’nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim. Kızım 5 gün enkaz altında kaldı. Günlerce banyo yapmadı. Eve getirip banyosunu yaptırdım, ayaklarını kremledim. Kızıma ilk defa bakmıyorum, bu çocuğu ben büyüttüm.”

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