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Aydın'da 'sahte içki' can aldı

Aydın'da sahte içki içen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

03 Eylül 2022 Cumartesi 21:58
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Aydın'da 'sahte içki' can aldı


Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen 28 yaşındaki Zafer Bönce, kaldırıldığı hastanede kuratılamadı.

Olay, dün gece kırsal Kızılcaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sahte içki içen Zafer Bönce, bir süre sonra görme ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Bönce, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Zafer Bönce'nin cenazesi, bugün ikindi namazında Kızılcaköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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