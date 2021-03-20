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Aydın'da virüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde corona virüse yakalanan Yılmaz Karınca (67) ile eşi Meral Karınca (63), tedavi gördükleri hastanede 3 saat arayla hayatlarını kaybetti.

20 Mart 2021 Cumartesi 16:56
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Aydın'da virüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Yılmaz-Meral Karınca çifti, bir süre önce corona virüse yakalandı.

Çift, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam Yılmaz Karınca, hayatını kaybetti.

3 saat sonra de eşi Meral Karaca'dan acı haber geldi. Karınca çifti, bugün Söke Çimento Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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