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Ayı kurtarma operasyonu

Ağrı'da jandarma ekipleri, kafası teneke kutuya sıkışan bir ayı gördü. Durum itfaiyeye bildirildi. İğne ile sakinleştirilen hayvan, kurtarılarak doğaya salındı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:37
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Ayı kurtarma operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde, ayı yavrusunun kafasını teneke kutuya sıkıştırdığını fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı.

Ayı yavrusu, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, hayvanı kurtardı.

Ayı yavrusu daha sonra doğaya salındı.

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