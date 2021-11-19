Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan 41 yaşındaki Şenel Yıldız, akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı.

Bir anda ayının saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU

Kolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız’ın feryatlarına köylüler yetişti.



Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Şenel Yıldız'a dikiş atıldı.

"CESARETİM SAYESİNDE YAŞIYORUM"



Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını anlattı.



Yıldız, “Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü” dedi.



''YİYECEK BULAMIYORLAR''



Ayıların yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirten Yıldız, “Ayılar bu aylarda ağaçlardan dökülen meyvelere geliyor. O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.