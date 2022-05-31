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Ayı saldırısından ölü taklidi ile kurtuldu

Bartın'da arazide otlayan ineklerini almaya giden 52 yaşındaki Ramazan Kadıncı, ayı saldırısına uğradı. ''Ayı öldü sandı, sanırım öyle bıraktı' diyerek boğuşma anını anlatan Kadıncı'nın şu an vücudunda 60 dikiş var. Kadıncı, bölgedeki ayı konusuna 'çözüm' de talep etti.

31 Mayıs 2022 Salı 11:32
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Ayı saldırısından ölü taklidi ile kurtuldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir kişi ayı saldırısına uğradı.

Karabük'te demir-çelik fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Kadıncı, Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'ndeki annesi Fatma Kadıncı'yı ziyarete geldi.

Geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki tarladan hayvanları getirmek için yola çıkan Ramazan Kadıncı'nın önüne ayı çıktı.

SALDIRI SONUCU 2 GÜN TEDAVİ ve 60 DİKİŞ 

Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı sonra da ormana kaçtı. Kanlar içinde kalan Kadıncı, telefon ile ailesini arayarak yardım istedi.

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

'HİÇ AKLIMA GELMEZDİ, ÇOK ŞAŞIRDIM'

Tarlaya büyükbaşlarını almak için gittiğini söyleyen Ramazan Kadıncı, "Bir anda önüme çıktı. Üzerime bağırarak geldi ve beni yere yatırdı. İlk olarak sol kolumu ısırdı sonra sırtımdan ısırmaya başladı. Bağırdıktan sonra benden uzaklaştı. Ayı gittikten sonra telefonla oğlumu aradım, yardım istedim'' dedi. 

Çok korktuğunu da belirten Kadıncı,  böyle bir olayla karşılaşmayı hiç beklemediğini hala çok şaşkın olduğunu da açıkladı.

''HEP TELEVİZYONLARDA GÖRÜRDÜM''

Kadıncı, ''Hep ayıları televizyonda görüyordum ama şimdi canlısını görmüş oldum. Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sanıp öyle bıraktı. Bir an böbreklerimi söktü diye düşündüm'' diyerek olay anını da anlattı.

'ENDİŞE İÇİNDEYİZ, KORKUYORUZ'

Aynı bölgede bulunan Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Musa Tüfekçioğlu de "Bizim burası şehir merkezine çok yakın, bu ayılar arı kovanlarını parçaladı. Yine bir ineğimizi telef etti. Bu konuda çok endişe içindeyiz, köyde yaşayanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Yine dün gece mahallede yaşayan bir vatandaşımızın karşısına çıkmış, kaymakamlığa başvurduk. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 31.05.2022 11:35
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