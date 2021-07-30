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Aynı aileden 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

Konya'nın Meram ilçesinde bir aileyi hedef alan saldırıda üçü kadın 7 kişi hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2021 Cuma 23:00
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Aynı aileden 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu aynı aileden 7 kişi vahşice öldürüldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi.

7 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cansız bedenleri bulundu.

Kan donduran olayla ilgili henüz detaylar netleşmezken öldürülen 3 kişinin cansız bedenlerinin evin avlusunda olduğu görüldü.

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