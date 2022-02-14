Aynı evi beşinci kez soyan hırsızlar musluk ve kapıları da söktü

Bursa'da İzmir Yolundaki Görükle Köprüsünden Kayapa’ya gidişte bulunan bir evi, hırsızlar beşinci kez soydu.

Her seferinde evden elektronik eşyadan tutun da mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son girdiklerinde musluk, eviye ve kapıları söktü.

EVİ TALAN ETTİLER

Evi üç günde bir kontrole giden Sait G., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

Hedefteki eve beşinci kez gelen hırsızlar, bahçe ve evin demir olan giriş kapısı, odaların iç kapılarını söktükleriyle kalmayıp mutfaktaki metal olan eviyeyi de alıp götürdü.

Yine mutfak ve banyodaki muslukları da söken hırsızlar evi adeta talan etti.

Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., “Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi" dedi.

Tüm eşyaların talan edildğini söyleyen Sait G., "Yatakların bazılarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle? Polisin, buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler” diye konuştu.