Aziz Sancar'ın büyük üzüntüsü...

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın İzmir'in Seferihisar yaşayan ağabeyi Kenan Sancar ile yengesi 3 çocuk annesi Nezihe Sancar, 15 gün önce Covid-19 nedeniyle İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nezihe Sancar, 1 Kasım sabahı yaşamını yitirdi. Nezihe Sancar, Seferihisar ilçesindeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kenan Sancar ise eşinin ölümünün ardından bir gün sonra saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kenan Sancar için öğle vakti Seferihisar Merkez Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.



Törene, Sancar ailesi, askeri ve emniyet yetkilileri katıldı. Aziz Sancar ve eşi ise katılamadıkları cenazeye çelenk gönderdi. Kenan Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askeri kıta tarafından omuzlara alındı. Kenan Sancar, eşinin yanında toprağa verildi.

Öte yandan, Aziz Sancar'ın yeğeni Ülkü Sancar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:



"Canımız, çınarımız, General Kenan Sancar ve altmış yıllık hayat arkadaşı Nezihe Sancar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Seni sözünle, özünle uğurluyoruz. Zamanın içinde yeri kalmadığını anladığında gitmesini bilen insan en asil insandır. Allah rahmetiyle kuşatsın Paşam."