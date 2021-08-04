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Azra Gülendam'ın annesi: Başka annelerin ciğeri yanmasın artık

Antalya'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu. Anne Haytaoğlu, başka annelerinin ciğerinin yanmaması için ''Artık son bulsun'' dedi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:25
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Azra Gülendam'ın annesi: Başka annelerin ciğeri yanmasın artık

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu, "Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun" dedi.

Üniversite öğrencisinin, Kadirli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstiklal İlkokulu bahçesindeki cenaze töreni öncesi Mezide Haytaoğlu, kızının Gazetecilik bölümünde eğitim aldığını ve gazeteciliği çok sevdiğini söyledi.

Konuşmasında yetkililere de seslenen Haytaoğlu, "Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Benim kuzum şehit oldu. Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu bakanımızdan yardım istiyorum. Kuzumu Allahı'ma emanet ettim, nurlar içinde yatsın, yavrumu topraklar sıkmasın. Allah'ım emanetini geri aldı" ifadelerini kullandı.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.

Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Son Güncelleme: 04.08.2021 10:26
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAzra Gülendam
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