Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Kadına Şiddet bitmiyor!
Kadına Şiddet bitmiyor!
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz etti, tehdit...
banner107

Baba-oğul, 12 gün arayla corona virüsten öldü

Edirne'de aynı evde yaşayan baba-oğul 12 gün arayla corona virüsten hayatını kaybetti. Baba ile oğlun aşı olmadığı, anne Firdevs Gürses'in ise 3 doz aşı yaptırdığı ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:55
89 Okunma
Baba-oğul, 12 gün arayla corona virüsten öldü
banner108

Edirne'de aşı olmadığı öğrenilen Murat Gürses (48) ile babası Demircan Gürses (78) 12 gün arayla corona virüsten hayatını kaybetti. 

Edirne'de babası Demircan Gürses, annesi Firdevs Gürses ve kızı ile aynı evde yaşayan Murat Gürses, eylül ayı başında soğuk algınlığı belirtileri gösterdi. Hastanede tetkikleri yapılan ve aşı olmadığı belirtilen Gürses, iki corona virüs testi de negatif çıkınca bir süre grip olduğunu düşünüp doktora gitmedi.

Taksi şoförü Gürses, durumu ağırlaşınca Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'ne yeniden başvurdu. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Gürses, daha sonra yoğun bakıma alındı. 15 yaşında bir kız çocuğu babası olan Murat Gürses, 12 Eylül'de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Gürses'in ardından aşı olmayan babası Demircan Gürses'te de belirtiler çıktı. Tetkikler sonucu baba Gürses'in de corona virüse yakalandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Demircan Gürses, 24 Eylül'de hayatını kaybetti.

3 DOZ AŞI OLAN EŞİ HASTALANMADI

12 gün arayla eşi ile evladını kaybeden anne Firdevs Gürses'in ise corona virüs aşısının 3 dozunu da olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Isınmak İçin Arabasına Semaver Koyan Adam, Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
Isınmak İçin Arabasına Semaver Koyan Adam, Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, başında mermi olduğu ortaya çıktı!
Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, başında mermi olduğu ortaya çıktı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim