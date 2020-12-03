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Baba ve iki oğlu corona virüs kurbanı

Bartın'da 10 gün içinde Alim Yücetaş (76) ile oğulları Mustafa Yücetaş (56) ve Muhammet Yücetaş (50) corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

03 Aralık 2020 Perşembe 15:46
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Baba ve iki oğlu corona virüs kurbanı

Bartın'ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım'da rahatsızlanarak, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Alim Yücetaş, 23 Kasım günü yaşamını yitirerek köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da bu ülkede corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Yücetaş, önceki gün babasının yanında toprağa verildi.

Babası Ali Yücetaş ile birlikte yaşayan Muhammet Yücetaş ise corona virüs nedeniyle 12 Kasım günü hastanede tedaviye alındı. Muhammet Yücetaş da bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Yücetaş, ağabeyi ve babasının yanına defnedildi.

''DİKKATLİ OLUN''

Muhammet Yücetaş’ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), “Önce dedemi sonra amcamı şimdi de babamı kaybettim. Herkes dikkatli olsun. Tabi biz bu pandemi başından beri çok dikkatli davranıyorduk. Ama şimdi anladık ki daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum” dedi.

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