Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar

Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü

Denizli'de emekli Mehmet Çakır (87) ile İzmir'de yaşayan oğlu Hasan Ali Çakır (57), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 15:28
460 Okunma
Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü

İzmir'de TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Ali Çakır, 10 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çakır'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Çakır, durumu ağırlaşınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın Denizli'nin Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşayan babası emekli işçi Mehmet Çakır'a ise 1 hafta önce, öksürük ve halsizlik şikayetiyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tanısı konuldu. Evinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Mehmet Çakır da hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA VE OĞLU AYNI GÜN ÖLDÜ

Farklı şehirlerde koronavirüs tedavisi gören baba-oğuldan Hasan Ali Çakır, 30 Kasım akşamı yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Çakır da öldüğünden habersiz olduğu oğlundan 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Söğüt Mahallesi'nde yaşayan eski muhtar Altan Yıldız, baba-oğulun ölümünün büyük üzüntü yaşattığını söyleyerek, "Sela okununca Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini sanmıştık. Meğer İzmir'deki oğlu Hasan Ali Çakır koronavirüs nedeniyle ölmüş. Oğlundan yarım saat sonra da Mehmet Çakır'ın selası okundu. Baba ve oğlunun ölümü bizi derinden üzdü" dedi.  Mehmet ve Hasan Ali Çakır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Suikast girişimi ya da yakalanan kimse yok
Soylu'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Suikast girişimi ya da yakalanan kimse yok
Doğum gününde corona virüse yenildi
Doğum gününde corona virüse yenildi
'Pamuk'un sahibine ve patilerini kesen kişiye para cezası
'Pamuk'un sahibine ve patilerini kesen kişiye para cezası
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim