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Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen bebek öldü

Antalya Serik'te, babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık Elif Ada bebek, hayatını kaybetti. Konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, babayı gözaltına aldı.

16 Kasım 2021 Salı 15:02
478 Okunma
Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen bebek öldü
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Antalya'da bir kişi, iddiaya göre 3 aylık bebeğini döverek öldürdü.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada'yı dövdü. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

''ÖLDÜRMÜŞ ÇOCUĞU''

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşananları anlatan annenin anneannesi, "Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde'' diye konuştu.

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