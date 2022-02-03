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Babasını öldürdü, annesi canını zor kurtardı

Bursa'da yaşanan evlat vahşetinde detaylar tüyler ürpertti. Babası Halil Uysal'ı (65) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammet Cem Uysal (33) ifadesinde, annesi ile babasının sürekli tartıştığını belirterek, "Dün akşam yine tartıştılar. Sinirlenip, 'ikinizi de öldüreceğim' diyerek mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Annem kaçıp kurtuldu. Babamı bıçakladım" dediği öğrenildi.

03 Şubat 2022 Perşembe 13:02
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Babasını öldürdü, annesi canını zor kurtardı
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Bursa'da yaşanan kan donduran olayda 33 yaşındaki şahıs, ekmek bıçağıyla babasını öldürdüğü gerekesiyle tutuklandı. İlk ifadesi ortaya çıkan şahsın, annesini de öldürmek istediği ancak kaçıp kurtulduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal'ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı. Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uysal, kurtarılamadı.

"ANNEM KAÇARAK CANINI KURTARDI"

Muhammet Cem Uysal'ın emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dediği öğrenildi.

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Halil Uysal, otopsinin ardından ilçede toprağa verilecek. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)

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