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Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi: Sürekli telefonuma bakarak bana baskı kuruyordu, pişman değilim

Kayseri'de, 2 gün önce babası Cuma Ali Ceylan’ı bıçaklayarak öldüren C.C.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Pişman olmadığını söyleyen C.C., “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm” dediği belirtildi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:20
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Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi: Sürekli telefonuma bakarak bana baskı kuruyordu, pişman değilim

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çift tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyudu. Çiftin kızları C.C., gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan bıçağı alıp, babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Uyanan Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı.

Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirlerken, C. C. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Anne Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü. C. C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cuma Ali Ceylan’ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi’nde toprağa verildi.

'Pişman değilim'

C. C.’nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. C.C. ifadesinde, “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim” dedi.

Son Güncelleme: 04.08.2021 16:59
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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