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Babasını satırla öldürdü, sözleri kan dondurdu: Oyun oynadık

Adana'da babasını satırla öldüren zanlı Sefa Kürçe, gazetecilere babasını öldürmediğini ileri sürerek, ''Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık'' dedi. Satır darbeleri sonucu öldüğü belirlenen baba Cabbar Kürçe, toprağa verilirken yakınları sinir krizi geçirdi.

16 Kasım 2021 Salı 10:12
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Babasını satırla öldürdü, sözleri kan dondurdu: Oyun oynadık
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Edinilen bilgiye göre olay, 14 Kasım’da saat 09.30 sıralarında Adana merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Kuzenini bıçakladığı için cezaevine giren Sefa Kürçe (39) bir süre önce cezaevinden izinli çıktı ve babası Cabbar Kürçe (64) ile yaşamaya başladı.

14 Kasım Pazar günü de banyoya giren babasının yanına satırla gelen Kürçe babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan ağır yaralanırken, eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Bu sırada Cabbar Kürçe’nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cabbar Kürçe’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

''BABAMA SATIR, KENDİME BIÇAK VURDUM''

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, “Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık” dedi.
Adliyeye sevk edilen Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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