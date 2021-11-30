Bahçeli'den temel ihtiyaçlar için şirketlere indirim çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ KARANLIK EMELLERDEN KORUYACAK''



''Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kem gözlerden, karanlık emellerden fedakarca koruyacak, geleceği inşa edecektir. Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var.

''MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİDİ YALANINA BEL BAĞLIYORLAR''

Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı 128 milyar dolar nerede sorusunu soracaklarına adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir.

''EKONOMİDE YENİ BİR HİKAYEYE İHTİYAÇ VARDIR''

Ekonomi, rakam ve grafikten çok daha öte bir alandır. Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç vardır. Ne ekonomi eski ekonomidir, ne dünya eski dünyadır. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir ancak hiçbiri çözümsüz görülmemelidir.

TEMEL İHTİYAÇLARDA İNDİRİM ÇAĞRISI

Enflasyonla mücadelede gönül birliğine gitmeliyiz. Şirketlerimizin kurumlarımızın temel ihtiyaçları fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır.''