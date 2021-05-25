Bahçeli: Türkiye’nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz

Bahçeli partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Organize suç örgütü tartışmalarına değinen Bahçeli, "Hedef Türkiye'dir, Türkiye'nin gündemi video kayıtlar ile rehin alınamaz" dedi.



Bahçeli, "Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye’dir, son yurdumuzdur. Amaç Türkiye’yi uluslararası camiada lekelemektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yalnız olmadığını söyledi:

"Soylu yalnız değildir"

"Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir.

Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki el ele vermişler, 'yıkım ittifakı'nın potasında birleşmişlerdir.

Oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıktır, çok boyutlu ve çok aktörlüdür.

Türkiye suç ve cinayet örgütlerinin tasallutu altında değil. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.

Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanının yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Herkes yerini ve yurdunu bilmek zorundadır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir."

Cumhur İttifakı olarak devletin yanında olduklarına vurgu yapan Bahçeli, "Milli varlığımıza operasyon çekenlerin bu cüretkarlıklarını burnundan getireceğiz" dedi.