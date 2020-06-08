Bahçeli’den Bizans bayrağı tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs'ta bir camiye asılan Bizans bayrağı hakkında zehir zemberek ifadeler kullanan Bahçeli, "Bizans'ı ihya peşinde koşan ahmaklar boşa kürek çekmektedir" dedi.

Bahçeli,yazılı açıklamasının bazı bölümlerinde şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir tehdide dönüşen Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer milli konulardaki alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir.

Ayasofya Caminde manevi aşk ve adanmışlıkla okunan Fetih Suresi'nden rahatsızlık duyan, egemen devlet vasfımızı hiçe sayıp hayasızca tepki gösteren Yunan Hükümeti'ne hatırlatırım ki, Ayasofya fethin kutlu bir sembolü, kutsal bir emanetidir.

Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atanların ve Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asanların kimlerden beslendiği aşikârdır.

Camilerimize yönelik bu çirkin saldırıları şiddetle lanetliyor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin suçluları derhal bulup cezalandırmasını ümit ediyorum.

Bizans'ı ihya peşinde koşan ahmaklar boşa kürek çekmektedir.

Zulmün perdesi 567 yıl önce kapanmıştır.

Ayasofya Müslüman Türk milletinin fetih camisidir.

Bu hakikat değişmeyecektir.

Herkes hesabını buna göre yapmalıdır.

Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir”