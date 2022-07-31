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Bahşişinin peşini bırakmayan davulcu, şaşırttı!

Adana'da kardeşinin nişan töreninde halay çeken Mahfuz Taş’ın (28) yanına giden davulcu Taş'tan bahşiş isteyince ise ‘Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı’ yanıtını aldı. Bunun üzerine davulcu, pos cihazı getirip ‘Kredi kartı geçerlidir’ diyerek bahşiş aldı. Yaşadığı olay karşısında şaşıran Taş, “Ben davulcu şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim” şeklinde konuştu. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

31 Temmuz 2022 Pazar 19:55
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Bahşişinin peşini bırakmayan davulcu, şaşırttı!
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Adana'da bir kişi, kardeşinin nişan töreninde halay çekerken pos cihazıyla yanına gelen davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi. Şaşırtan olay ise şöyle gerçekleşti; Abdullah Taş (23) ile Elif (22), 5 Temmuz Cuma günü evlilik yolunda ilk adımı atarak merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde aile arasında bir törenle nişanlandı. Yüzüklerin takılmasının ardından misafirler halay çekerken, davulcu da halay çekenlerden bahşiş toplamaya başladı.

"KREDİ KARTI GEÇERLİDİR"

Halay sırasında Abdullah Taş’ın ağabeyi Mahfuz Taş’ın (28) yanına giden davulcu bahşiş istedi. Taş ise ‘Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı’ yanıtını verdi. Bunun üzerine davulcu, pos cihazı getirip tekrardan Mahfuz Taş’ın yanına gitti ve ‘Kredi kartı geçerlidir’ diyerek tekrardan bahşiş istedi. Şaşıran Taş, kredi kartını çıkartıp temassız işlem yaparak bahşiş verdi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Orkestra ekibi ise o anları görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

"TEMASSIZ İŞLEMLE BAHŞİŞ VERDİM"

Mahfuz Taş, davulcunun hamlesine çok şaşırdığını belirterek, “Kardeşimin nişanının olduğu gün çok fazla bahşiş verdim. Gecenin sonuna doğru davulcu tekrardan yanıma yanaştı ve halay esnasında önümde çalıp bahşiş istedi. Ben de üzerimde para kalmadığını gösterdim. O da bunun üzerine gidip pos cihazı getirdi. Ben şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim. O anı da arkadaşlarımız videoya almış. Video hiç beklemediğimiz kadar sosyal medyada ilgi gördü” diye konuştu.

"BUNDAN SONRA DÜĞÜNLERE POS CİHAZI İLE GİDERLER”

Görüntülerin ardından düğünlerde kredi kartıyla bahşişin önünün açılacağını belirten Mahfuz Taş, “Artık kimse günümüzde yanında nakit para taşımıyor. Bundan sonra davulcular düğünlere pos cihazı ile giderler” dedi.

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