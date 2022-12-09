Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Kıbrıs bizim milli meselemizdir

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı giderek derinleşen, artan risk ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygıların en üst düzeye çıktığı dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak yakından takip etmekte savunma ve güvelikle ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstermekteyiz. Kahraman ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumakta, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için büyük gayret göstermekte, cumhuriyet tarihimizin en büyük tatbikatlarını gerçekleştirmektedir. Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasında dünya standartlarına araç ve teçhizat kullanılmaktadır. Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Terör örgütünün hudutlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı durma noktasına gelmiştir. Hudut güvenliği maalesef zaman zaman tartışma konusu yapılmakta gerçek dışı abartılı, bazı sözler ortaya atılmaktadır. Mehmetçik eksi 39 derece ile hava ve her türlü arazi koşulunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapmaktadır.

İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır. İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.

Tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Pençe Kılıç'ta 364 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Hiç kimse sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha gösterme beklemesin. 17 Nisan'da başlatılan Pençe Kilit harekatıyla hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. Ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru engellenmiştir.

Bu operasyonlar sonucunda 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına dönmüştür.

YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz tarihten ders almalarıdır. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyız.

Biz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz.