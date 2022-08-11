Bakan Dönmez: 45-60 günlük süremiz var, müjdeyi paylaşacağız!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye'nin kendi gazını kullanmasıyla ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Dönmez, açıklamasının devamında kendi doğal gazımızı kullanacağımız tarihi de açıkladı.

Bakan Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." dedi.

SON DAKİKA | KARADENİZ GAZI İÇİN TARİH VERDİ

Kendi doğal gazımızı kullanacağımız tarihi de açıklayan Bakan Dönmez, "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız." diye konuştu.

Son günlerde tartışmalara konu olan Akkuyu Nükleer Santral inşaatına da değinen Dönmez, "Sorunlar aşılamadı, girişimlerimiz devam ediyor. Proje takviminde bir aksamaya müsaade etmeyiz. Uzlaşmadan yapılan işlerin idari ve hukuki yansıması olur." dedi.

Bakan, projede 20 bini Türk vatandaşı olmak üzere 25 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin enerji filosunda Abdülhamid Han ile birlikte 4 sondaj gemisi olduğuna dikkati çekerek, "Diğer sondaj gemilerimizle benzer birçok özelliği olmakla birlikte Abdülhamid Han ilk defa bizim kullandığımız bir gemi olacak. Dünyada alanında 5 tane var. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han gemisinin Gazipaşa'ya 55 kilometre mesafede bulunan Yörükler-1 kuyusuna gönderildiğini belirten Dönmez, "45-60 günlük süre var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Akdeniz'de şimdiye kadar 8 sondajın tamamlandığını, bunların 5'inin Türkiye'nin kendi yetki alanında olduğunu söyledi.

Her sondajın keşifle sonuçlanmasa da jeolojik formasyon konusunda ciddi bilgiler verdiğini vurgulayan Dönmez, "Sahayı tanımak son derece önemli. Akdeniz'i de Karadeniz kadar tanır hale geldik. Takvim sıkışıklığı nedeniyle 2 yıl kadar ara vermiştik. Şimdi tekrar Akdeniz'e döndük." diye konuştu.

AKKKUYU'DA SON DURUM

Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye'nin mega projelerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin, 60-70 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere olduğunu dile getirdi.

Son bir ayda Akkuyu NGS inşaat alanında yaşanan bir ihtilaf olduğunu söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Konu bize intikal edince süratle problemleri çözmek için girişimlerde bulunduk. Bu tip çok büyük projelerde sahada sıkıntılar olabilir, idari ve mali anlamda. Maalesef bu sorunlar aşılamadı. Girişimlerimizi hala devam ettiriyoruz. En son Soçi'deki Cumhurbaşkanı'mız ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede de gündeme geldi. Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz. Abdülhamid Han sondaj gemisinin uğurlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'mız ile Akkuyu'ya geçtik. Sahada bir brifing aldı. Cumhurbaşkanı'mız gerekli notları aldı, ikazları yaptı. Beklentimiz bu problemin süratle giderilmesidir."

"ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 101 BİN MEGAVATA ULAŞTI"

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 101 bin megavata ulaştığını kaydeden Dönmez, bunun yüzde 54'ünü yenilenebilir kaynakların oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-5'in (YEKA GES-5) 1-2 ay içinde düzenlenerek 1200 megavatlık kapasitenin yarışmaya sunulacağını bildirdi.

YEKA ihalelerinin devam edeceğini aktaran Dönmez, piyasanın bu konuda istekli olduğunu, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.

Dönmez, enerji tasarrufuyla ilgili atılan adımlara ilişkin, "Geçen sene enerji ithalatına 50,7 milyar dolar harcadık. Bu sene fiyatların arttığını görüyoruz ve 100 milyar dolara gidiyor. Kontrollü ve basit tedbirlerle yüzde 10 enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Bu da 10 milyar dolar cebimizde kalacak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi hakkında da değerlendirmede bulunan Dönmez, vatandaşlara 50 bin liraya kadar, 60 ay vade ve 0,99 oranıyla bu kredinin sunulduğunu bildirdi.

Bakan Dönmez, "Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğunda doğal gazda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, "(Doğal gaz ödemelerinde ruble ile ticaret) Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk lirasını da konuşuyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, "Bugün itibarıyla Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranımız yüzde 87. Hedefimiz eylülde tamamını doldurmak. Tuz gölü depolama tesisimiz tamamen dolu." diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza destek olarak ısı yalıtımı kredisi 50 bin liraya kadar, 60 ay vade ve 0,99 faiz oranıyla sunuluyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz." dedi. (AA)