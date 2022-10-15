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Bakan Dönmez, acı gerçeği açıkladı

Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlamada, son açıklamalara göre 28 işçi hayatını kaybederken 11 işçi ise yaralandı. Göçükte halen 15 işçinin bulunduğu ifade edilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın hemen sonrasında yaşanan acı bir gerçeği açıkladı. Dönmez, patlamayla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla, işçilerden bir kısmının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:00
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Bakan Dönmez, acı gerçeği açıkladı



Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 28 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Madende kalan 15 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken son gelişmelere ilişkin bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayatını kaybeden işçilerle ilgili yürek yakan bir detay paylaştı.

YÜKSEK BASINÇ VE SICAKLIK, CAN ALDI...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 15 madenciyi kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Madende arama kurtarma işi özel tecrübe ve deneyim gerektiren bir iş. Normal diğer arama kurtarma faaliyetlerinden oldukça farklı. Gerek TTK, gerek TKİ sadece ülkemizde değil dünyada da hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerine kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmede maden ocağında, aramalar halen devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yanık var. Yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. O çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmasına katılan arkadaşlarımızın da güvenli bir şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumdayız.” dedi.

"YANGININ VE KARBONMONOKSİT GAZININ BERTARAF EDİLMESİ GEREKİYOR"

Yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Genel müdürümüz başta olmak üzere teknik emniyetten sorumlu arkadaşlarımız aşağıda bu çalışmaları yürütüyorlar. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabırlar versin. Tahminlerimiz var. Haritada patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli durumda. İncelemeler de onu gösteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkadaşımız yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil. Fakat güvenli bir şekilde oraya girmek için yangını ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer dört veya beş işçimizin kısmi göçüklerin yer aldığı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz.” diye konuştu. (DHA)

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