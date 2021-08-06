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Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar tamamen söndürüldü

Türkiye Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz-6 Ağustos döneminde meydana gelen 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki yangınların tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü açıkladı.

06 Ağustos 2021 Cuma 13:20
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Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar tamamen söndürüldü

Türkiye'de 28 Temmuz beri devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin yapılan paylaşımda, "Saat 09.45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Marmaris'teki yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ersoy "El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 06.08.2021 17:21
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