Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, “Kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda yeterli miktarda bulunmaktadır. ‘Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere de kapak olsun” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, burada sektör temsilcileriyle buluştu. Kirişci başkanlığında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) düzenlenen toplantıya Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile ziraat odaları, kooperatif başkanları ve Süt ve Et Üreticileri Birlik Başkanları yer aldı. Burada konuşan Bakan Kirişci, “Sektör paydaşlarımızla bir araya gelip, 2023 ve sonrası için nasıl bir yol yürüyeceğimizi ve bunun ana hatlarını paylaşmak istedik. Şu anda Türkiye’de tarımın mevzuatı konusunda bir eksikliği yok. Ufak dokunuş gerekiyor” diye konuştu.