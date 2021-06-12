Bakan Koca açıkladı: Ay sonunda aşı sırası 20'li yaşlarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.

Koca, aşı tedarik sürecindeki son durum, aşıya olan ilgi ve ikna süreçleri, toplumsal bağışıklığın sınırı, hibrit aşılama yaklaşımı ve maskelerin çıkarılma şartları hakkında şu bilgileri verdi:

BIONTECH VE SİNOVAC'TA YENİ PARTİ AŞI

Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor.

HİBRİT AŞILAMA MODELİ

Sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra, 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak şu yol izlenecek: İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak.

Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KRİTERİ

Toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Ancak yüzde 70 ve üstü oranda aşılamanın daha anlamlı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle koruyuculuk etkisi de dikkate alınarak geniş kitlelere tercihine bağlı olarak ilk doz BioNTech aşısı yapılması ve toplumsal bağışıklığın hızla artırılması düşünülüyor.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?



Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir. Ama öyle durumlar olur ki "evde otururken ortama göre maske takmanız gerekebilir. Burada önemli olan aşılanma ve mesafeyi muhafaza etmektir.



NORMALLEŞME ŞARTLARI



Günlük vaka sayıları 5- 6 bin arasında inişli çıkışlı seyrediyor. Bunda hareketliliğin artmasının etkisi büyük. Salgını kontrol etmek için farklı dönemlerden geçtik. Tam kapanma, kısmi kapanma, kontrollü normalleşme dönemlerini yaşadık. Şu andaki dönemi de kontrollü sosyal hayat olarak görüp uygulamalıyız.



RİSK GRUPLARINDA AŞILAMA ORANI YÜZDE 90'I BULMALI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımız, 'Bu aşı beni korur' düşüncesinde olmalı. Ancak bazıları koruyuculuktan ziyade yan etkileri ön plana çıkarıyor. Ama ileri sürülen yan etkilerin bir karşılığı yok. İkna yöntemi ile aşılamada oranın artmasını bekliyoruz. Özellikle riskli gruplarda aşılama oranı yüzde 90'ı bulmalı" dedi.