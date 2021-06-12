Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi

Bakan Koca açıkladı: Ay sonunda aşı sırası 20'li yaşlarda

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı aşılama çalışmalarında bu ay sonunda 20 yaşa kadar düşeceğini açıkladı. Koca, "Bu ayın sonunda aşılamada 20’li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3’üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" dedi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 08:43
163 Okunma
Bakan Koca açıkladı: Ay sonunda aşı sırası 20'li yaşlarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.

Koca, aşı tedarik sürecindeki son durum, aşıya olan ilgi ve ikna süreçleri, toplumsal bağışıklığın sınırı, hibrit aşılama yaklaşımı ve maskelerin çıkarılma şartları hakkında şu bilgileri verdi:

BIONTECH VE SİNOVAC'TA YENİ PARTİ AŞI

Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor.

HİBRİT AŞILAMA MODELİ

Sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra, 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak şu yol izlenecek: İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak.

Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KRİTERİ

Toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Ancak yüzde 70 ve üstü oranda aşılamanın daha anlamlı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle koruyuculuk etkisi de dikkate alınarak geniş kitlelere tercihine bağlı olarak ilk doz BioNTech aşısı yapılması ve toplumsal bağışıklığın hızla artırılması düşünülüyor.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir. Ama öyle durumlar olur ki "evde otururken ortama göre maske takmanız gerekebilir. Burada önemli olan aşılanma ve mesafeyi muhafaza etmektir.

NORMALLEŞME ŞARTLARI

Günlük vaka sayıları 5- 6 bin arasında inişli çıkışlı seyrediyor. Bunda hareketliliğin artmasının etkisi büyük. Salgını kontrol etmek için farklı dönemlerden geçtik. Tam kapanma, kısmi kapanma, kontrollü normalleşme dönemlerini yaşadık. Şu andaki dönemi de kontrollü sosyal hayat olarak görüp uygulamalıyız.

RİSK GRUPLARINDA AŞILAMA ORANI YÜZDE 90'I BULMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımız, 'Bu aşı beni korur' düşüncesinde olmalı. Ancak bazıları koruyuculuktan ziyade yan etkileri ön plana çıkarıyor. Ama ileri sürülen yan etkilerin bir karşılığı yok. İkna yöntemi ile aşılamada oranın artmasını bekliyoruz. Özellikle riskli gruplarda aşılama oranı yüzde 90'ı bulmalı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsCoronavirüsTürkiyeAşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektörün kızı sınavı kazanamayınca üniversite karıştı
Rektörün kızı sınavı kazanamayınca üniversite karıştı
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bilirkişi raporu
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bilirkişi raporu
Şarapçı ve sirkecinin ‘Kavaklıdere’ kavgası
Şarapçı ve sirkecinin ‘Kavaklıdere’ kavgası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim