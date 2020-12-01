Bakan Koca: Aşılamaya 11 Aralık'tan itibaren kademeli başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aşılamaya 11 Aralık'tan itibaren kademeli olarak başlanacağını kaydeden Koca, ilk aşının sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi. Koca, ayrıca, aşının kimlere vurulacağı üzerinde de Bilim Kurulu'nun çalıştığını kaydetti.

Koca, aralıkta muhtemelen 20 milyon aşının geleceğini söyledi.

Pfizer'ın aşısı için de görüşme içinde olduklarını söyleyen Koca, "Nisana kadar ne kadar vereceklerse almaya talibiz." dedi.

Yerli aşı çalışmaları

Dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek firmalarla da görüşme halinde olduklarını aktaran Koca, yerli aşının ilk fazının 14-15 Aralık'ta biteceğini, nisan ayında da faz 3 kullanımına geçilebileceğini söyledi.

"Güvendiğimiz aşıyı tercih etmek zorundayız"

Herkesin farklı bir stratejisi olabileceğini dile getiren Koca, "Bu aşıları üreten firmalar var. Herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Özellikle biz güvendiğimiz etkinliğini öncelediğimiz aşıyı tercih etmek zorundayız." dedi.