Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var" dedi.

15 Mart 2020 Pazar 23:05
2181 Okunma
Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var

TCSağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yeni vaka sayısı toplam 12 olduğunu söyleyerek, "Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye koronavirüs tanısı konduğunu söyledi. 

Bakan Koca, "Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca, yeni vaka sayısının 12 olduğunu belirterek, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini söyledi. 

Son Güncelleme: 16.03.2020 00:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gg 2020-03-16 00:42:42

Gecmis olsun bundan sonra kimse tutamaz. Bu gibi salgin durumlarinda kimsenin bulundugu noktadan ayrilmadan kendini karantinaya almasi lazimdi ama gerizekali gibi herkes bir yere kacisiyor akil alir gibi degil...!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de
Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim