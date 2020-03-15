Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var

TCSağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yeni vaka sayısı toplam 12 olduğunu söyleyerek, "Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye koronavirüs tanısı konduğunu söyledi.
Bakan Koca, "Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, yeni vaka sayısının 12 olduğunu belirterek, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.
Gecmis olsun bundan sonra kimse tutamaz. Bu gibi salgin durumlarinda kimsenin bulundugu noktadan ayrilmadan kendini karantinaya almasi lazimdi ama gerizekali gibi herkes bir yere kacisiyor akil alir gibi degil...!!!