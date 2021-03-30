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Bakan Koca'dan 'kongreler kalabalık' eleştirilerine yanıt

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75'e ulaştı'' dedi, Türkiye'de hakim virüsün İngiltere varyantını olduğunu açıkladı. Koca, AK Parti kongrelerindeki kalabalık eleştirilerine yanıt verdi.

30 Mart 2021 Salı 17:13
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Bakan Koca'dan 'kongreler kalabalık' eleştirilerine yanıt

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor.

Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması. 

AK PARTİ KONGRELERİ 

''Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz. 

ALMAN AŞISI TÜRKİYE'DE

Pfizer-BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak.

Aşı sırası gelen, 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, SinoVac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak.

NAZAL AŞI

Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz.  Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.

TERAVİH NAMAZI 

Geçen seneki gibi Ramazan’da teraviler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek.

Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

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