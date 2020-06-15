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Bakan Koca duyurdu: 3 bin personel alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 16:55
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Bakan Koca duyurdu: 3 bin personel alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını belirtti.

 Alımların 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını kaydeden Bakan Koca, "Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran- 22 Haziran arasında yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz. Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz. İşçi alım duyurusu için bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Türkiye CumhuriyetiFahrettin KocaPersonel Alımı
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