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Bakan Koca duyurdu: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını açıkladı. Koca, çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllülerin katıldığını belirtti.

16 Temmuz 2021 Cuma 11:15
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Bakan Koca duyurdu: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac - Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz."

Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
TurkovacCoronovacFahrettin Koca
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