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Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı 2 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı

02 Eylül 2020 Çarşamba 21:25
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Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı

"Salgın artarak devam ediyor, virüs daha fazla insana bulaşıyor" ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kuruluşlarımızda 29 bin 865 çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı bu nedenle edebiyete ne yazık ki yolcu ettik" dedi.

Sağlık Bakanı Koca 2 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştığı açıklamasında, "Son 24 saatte yapılan test sayısı 107 bin 927 olurken, bin 596 yeni tanı konuldu. Bugün 45 kişi yaşamını yitirdi, 947 kişi ise iyileşti" diye konuştu.

Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Bugün Bilim Kurulu bütün Türkiye'de düğünlerle ilgili organizasyonu daha çok nikah tarzında olması yemekli olmaması nişan kına gibi etkinliklerin Türkiye çapında olmaması gibi bir tavsiyesi oldu" dedi. 

"BİLİM KURULU 'MÜSABAKALAR SEYİRCİSİZ OYNANSIN' ÖNERİSİNDE BULUNDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.

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