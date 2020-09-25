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Bakan Koca: Kullandığımız ilacın ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü tespit ettik

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da koronavirüsle mücadeledeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

25 Eylül 2020 Cuma 20:03
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Bakan Koca: Kullandığımız ilacın ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü tespit ettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-(Mevsimsel grip etkisi) Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde üç tedbir var: Maske, mesafe, temizlik. Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız.

-(Sağlık çalışanlarına saldırı) İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır. Şiddet maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür.

-(Virüse karşı aşı çalışmaları) Çok değil az yolumuz kaldı, tedbirlere uyalım.

-Journal Internal Medicine adlı bilim dergisinde yakında yayınlanan çalışma kullandığımız Klorokin ilacının durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir.

-Yerel tedbirler sayesinde yayılıma karşı başarı sağlıyoruz. Samsun'da son bir haftada yüzde 30'dan fazla düşüş var, Ordu'da yüzde 30, Sinop'ta ise yüzde 50 düşüş var.

-Tokat'ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62. Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.

-Samsun'a ve çevre kentlere hizmet verecek Samsun Şehir Hastanesi'ni ihalesi yapıldı, yakında inşaat başlayacak.

-(ABD Büyükelçisi'ne tepki) Büyükelçinin yaptığı açıklama talihsiz, Türkiye eski Türkiye değil.

-Okulların açılmasıyla ilgili bir artış olmadı.

-Türkiye genelinde bir yasak düşünülmüyor. 

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