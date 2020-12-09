Bakan Koca: Pozitif vaka 1,5 milyonu aştı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bilim Kurulumuz yol gösterici olarak destek sağlamaktadır. Ülkemizdeki tüm gelişmeleri değerlendirmekteyiz. Yerel imkanları değerlendirme ve harekete geçirmek noktasında önemli adımlar attık.

Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır.

Test kapasitemizi artırdık. Toplam test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde. Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.

VAKA SAYISI 5 KATTAN FAZLA ARTTI

Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.

Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.

İSTANBUL'DA VAKA ARTIŞI DÜŞÜYOR

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.

AŞI 2 DOZ UYGULANACAK, ÜCRETSİZ OLACAK

Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. Aşı 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak, vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek. Atılacak somut adımları, kullanacağımız aşıların kısa ve uzun dönem güvenilirliği ve etkisi belirleyecektir.

Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan ve insanda ilk defa denenen mRNA aşısı için görüşmelerimiz devam ediyor.