Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: Son 24 saatte 1 milyon 240 bin doz aşı yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşının yapıldığını açıkladı.
16 Haziran 2021 Çarşamba 08:14
28 Okunma
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.